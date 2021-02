¡Aplausos! John Travolta y su hija recrean baile de "Grease"

John Travolta le puso nostalgia a la semana previa al Super Bowl LV, al aparecer en un comercial junto a su hija recreando un baile de la mítica película "Grease", que protagonizó junto a la actriz Olivia Newton-John en 1978.

Por unos segundos, la estrella de 66 años dejó al descubierto que aún le saca brillo a la pista de baile, al moverse al ritmo de “Sha Na Na – Born to Hand Jive”.

Travolta y su hija Elle se unieron a Martha Stewart, Carl Weathers y Leslie David Baker en el comercial para el Super Bowl.

Tanto el actor como su retoño presumieron en sus redes las búsquedas en línea que ha tenido dicho comercial, y cómo los fans han aplaudido su actuación.

Travolta y Newton-John fueron las estrellas de "Grease", uno de los musicales más famosos de la historia y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.

Basada en el musical homónimo de 1972, esta película se centraba en el amor juvenil entre el rebelde Danny (Travolta) y la inocente Sandy (Newton-John).

Canciones como "You're The One That I Want" o "Summer Nights" se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo.

"Grease", que contó con Randal Kleiser como director, fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, "Grease 2" (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco pero que fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público.

Aquí el baile que recreo Travolta con su hija: