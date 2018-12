"Aquaman": justicia desde las profundidades

El universo cinematográfico de DC sigue expandiéndose. El año pasado, a los ya conocidos Batman, Superman y Mujer Maravilla se sumaron nuevos rostros: Flash, Cyborg y Aquaman, para formar un equipo de superhéroes en "La liga de la justicia".

Pero hoy es el turno de Arthur Curry (Aquaman) de vivir su propia aventura en la película homónima, que se estrena hoy en el país. La propuesta parte de los orígenes del héroe, cuando es criado como humano, aunque es mitad atlante. El viaje lo llevará a conocer el reino subacuático de Atlantis. Como soberano deberá liderar a los habitantes del mar para ser un héroe para el mundo.

Jason Momoa vuelve a meterse en la piel del personaje. En una reciente entrevista, el actor dijo que la inspiración para Aquaman no viene del mar, sino de la música. "Aquaman es metal", dijo Momoa, conocido por haber dado vida a Khal Drogo en la serie "Game of Thrones". "Diría que Aquaman probablemente se construyó principalmente con Tool y el disco ‘Kill ‘Em All’, de Metallica", afirmó. Momoa dijo que hay mucho del tema "Ticks and Leeches" del disco "Lateralus", de Tool, en su personificación. "Hay un montón de Black Sabbath también", añadió.

El elenco cuenta con la participación de Amber Heard como Mera; Willem Dafoe como Vulko; Nicole Kidman como Atlanna; Yahya Abdul-Mateen II como Manta; y Patrick Wilson como el rey Orm.

El director de la cinta es James Wan, conocido por la saga de "El conjuro".

La propuesta ha obtenido muy buenas críticas, con mejores reseñas que otras cintas de DC. "‘Aquaman’ te deja queriendo más", dijo Collider. "Rara y maravillosa", dijo TheWrap.