“Aquí hay talento, lo que no hay es apoyo”

¿Cómo descubriste tu vocación?

¿Por qué estudiaste en el CENAR?

¿Qué retos enfrentaste previo a tu participación en el certamen?

Háblame del certamen en Guatemala.

¿Tiene, a tu juicio, alguna deuda el país con los artistas?

Rodrigo Ramírez Avilés es un guitarrista salvadoreño que estudió en el Centro Nacional de Artes (CENAR) y en 2016 ganó el primer lugar en el Certamen Nacional de Guitarra a Cuerda Viva (realizado en Suchitoto) y el Certamen Nacional de Guitarra, que se desarrolló en Ciudad de Guatemala.Siento que la guitarra me escogió a mí, porque, desde que comencé a aprender, sentía que traía para esto. Empecé a la edad de 13 años. No de una manera formal, sino que conocí a un amigo que tocaba y me enseñó lo que sabía; pero yo sentía que había mucho más que aprender. En 2014 vine al Centro Nacional de Artes (CENAR) y comencé mi proceso musical. La gente dice que tenés que comenzar desde que sos niño, desde los cinco años, pero la verdad es que con esfuerzo las cosas sí se pueden lograr, porque yo el año pasado no me imaginaba ganar dos certámenes el mismo año.Porque en El Salvador el Centro Nacional de Artes es la única institución que se encarga de dar esa formación profesional, aunque mis metas y objetivos son cursar mis estudios superiores en otro país. Mis profesores me han dicho que es posible que me vaya a estudiar a otro lado. A mí, sin embargo, se me hace difícil por lo económico, porque a mí me cuesta venir a estudiar.No estaba muy seguro de ir, por mi situación económica. Es bien difícil conseguir apoyo y más si alguien es un desconocido en este ámbito. La gente te pone en tela de juicio si va a valer la pena o no invertir en vos. Entonces, yo participé gracias a que mi mamá me apoyó. Siento que aquí hay mucho talento, lo que no hay es apoyo.Fueron tres fases: la primera era subir un video a un canal de YouTube y tocar seis minutos de repertorio libre. Los que pasamos a la segunda fase tuvimos que tocar los seis minutos en vivo. En la final éramos cinco concursantes y teníamos que tocar en vivo seis minutos y además una pieza obligatoria frente a un jurado conformado por guitarristas de México, Cuba, El Salvador y Guatemala.Sí, dar el apoyo que uno se merece. Se debería promover el arte, es decir, darnos más espacios donde podamos demostrar lo que sabemos y así hacer crecer culturalmente al país. Yo sé que en El Salvador es bien difícil promover el arte, pero hay gente que se esfuerza y quiere salir adelante. Quisiera irme, porque no creo poder hacer lo que quiero aquí en El Salvador con los estudios que tengo ahorita.