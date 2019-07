¿Aracely Arámbula dedicó canción a Luis Miguel? (+Video)

Aracely Arámbula es una de las actrices mexicanas más sensuales de la farándula. Esta vez, "la chule" se unió al reto "Qué poca" y lo hizo muy a su manera.

El reto ("challenge") consiste en cantar -de preferencia bailando y en traje de baño- el nuevo sencillo de Ana Bárbara “Qué poca” y fue ella misma quien lo impulso. Es así como otras artistas como Aracely lo han realizado. “Si tienes a quien dedicársela, mándame tu #quepocachallenge #quepoca’”, retó la estrella de la música grupera.

Aracely lo tomó en serio y no tardó en publicar su baile en redes sociales. Por la letra de la canción y la pasión con que la actriz lo interpreta, muchos asumieron que ese baile va con dedicatoria al padre de sus hijos, Luis Miguel.

“Quiero decirte que toda tu desgracia, tú mismo la decidiste. A mí ya no me ruegues que conmigo te j*d*st*. Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provoca", dice parte de la lírica.