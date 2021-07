Aracely Arámbula, otra famosa que le dice “no” a la vacuna contra el covid-19

El casi año y medio que hasta la fecha tiene la pandemia del covid-19 no ha logrado que algunas figuras dentro del medio del espectáculo cambien su opinión con respecto al tema de las vacunas negándose a recibir la dosis para combatir la enfermedad.

La actriz Aracely Arámbula reveló recientemente que no se ha vacunado ni ella ni sus hijos, pero además no tiene interés de hacerlo en este momento por lo que se cuidan de no exponerse al virus.

Así, la famosa es la nueva en sumarse a la lista.

"No, no, todavía no estoy vacunada porque aún no tengo la edad para vacunarme”, dijo a la prensa a forma de broma en Acapulco en el marco del lanzamiento del programa de YouTube "Do It" de la actriz Cinthya Coppelli.

“Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito… por lo pronto estamos cuidando mucho el sistema inmune”, explicó.

La actriz mexicana de telenovelas no es la única que a la fecha sigue fiel a sus creencias. Patricia Navidad también se ha pronunciado en diversas ocasiones a través de redes sociales y para los medios de comunicación.

Apenas el pasado 14 de julio reiteró a EL UNIVERSAL su negativa a vacunarse.

"... al final es una vacuna que es un derecho, lo toma quien quiere, no es una obligación, y es también un experimento y eso lo han dicho desde las ONGs hasta las autoridades", aseguró.

"Nadie es responsable excepto quien decide vacunarse entonces creo que tanto derecho tienen los que deciden vacunarse como los que decidimos que no y que ambas partes se deben de respetar y cuidarnos y tener respeto mutuo, es la base de todo".

En el plano internacional Miguel Bosé se ha pronunciado en contra de la pandemia, tema en el que no cree; por ejemplo la semana pasada apareció en un acto negacionista en Balaguer, en Lérida, junto al horticultor Josep Pàmies.

En esta ocasión, el cantante animó al público a seguir en la lucha entre el bien y el mal y dijo: "nos harán la vida imposible. Hay dos humanidades, una con políticos soberbios y codiciosos que viven en el 3D y nosotros".

Pero hasta en Hollywood varios famosos han sido objeto de críticas por sus posturas sobre la vacuna. Letitia Wright, de "Black Panther" fue cancelada por sus seguidores en diciembre por publicar un video antivacunas en un momento en que más países celebraban la llegada de las vacunas para combatir al Covid-19.

El video contenía la opinión de Tomi Arayomi, líder de la iglesia Light London, cuestionando incluso el origen del coronavirus.