Aretha Franklin dice adiós

La diva del soul Aretha Franklin ha anunciado que se retira de la música en vivo tras 56 años de carrera, y lo hará después de la publicación de un último álbum que producirá Stevie Wonder y que verá la luz en septiembre.“Tengo que decírtelo: me retiro este año”, afirmó la cantante de 74 años, aunque dejó la puerta abierta a grabar más discos. “Grabaré, pero este será mi último año con conciertos. Esto es todo”, aseguró en una entrevista con la radio WDIV Local 4, de Detroit (EUA).“Haré algunas cosas selectas”, resaltó la ganadora de 18 premios Grammy y famosa por canciones como “Respect”, “Chain of Fools”, “Baby I Love You”, “Spanish Harlem” o “Angel”.El anuncio es amargo y dulce a la vez, reconoció Franklin, porque expresó que la música es lo que ha hecho toda su vida.