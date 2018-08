Aretha Franklin está gravemente enferma

La cantante estadounidense Aretha Franklin, que se ganó el título de "reina del soul" con títulos como "Respect", "Chain of Fools" y "I Say a Little Prayer", está gravemente enferma, según informaron varios medios.

La artista de 76 años "pide que recen por ella", escribió en Twitter Evrod Cassimy, reportero de la emisora local WDIV en Detroit y amigo de Franklin y su familia, con la que habló hoy.

La web "Showbiz411" fue la primera en informar sobre la enfermedad de la cantante. Según este portal, en 2010 se le diagnosticó cáncer. El portavoz de Franklin, su mánager y su sello RCA Records, que pertenece a Sony, no hicieron declaraciones al respecto.

En marzo Franklin tuvo que cancelar dos conciertos en Nueva Jersey por consejo médico. Está "muy decepcionada por no poder actuar como ella esperaba", declaró entonces su mánager. La artista actuó por última vez en noviembre de 2017 en la gala del Sida organizada por el cantante Elton John en Nueva York.

Nacida en Memphis, Tennessee, era hija de un pastor y defensor de los derechos civiles. Cuando era pequeña se mudó con su familia a Detroit donde cantaba en la iglesia de su padre. Su interpretación del título de Otis Redding "Respect" en 1967 la lanzó a la fama.

Su poderosa voz y sus canciones influidas por el gospel se convirtieron en el símbolo más importante del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Con un total de 18 Grammys, Franklin ha ganado el premio musical más importante más veces que ninguna otra artista.