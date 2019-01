Ariana Grande publicará nuevo disco en febrero

La estrella del pop Ariana Grande anunció en su cuenta oficial de Instagram que su nuevo disco, "Thank U, Next", se publicará el próximo 8 de febrero.

Este nuevo trabajo de la estadounidense contará con 12 canciones, entre las cuales figuran los sencillos ya conocidos "Imagine" –primer "track" del álbum–, "7 Rings" –décimo "track"– o "Thank U, Next" –décimo primer "track"–.

La canción que más ha llamado la atención ha sido la número 12 y se debe al título "Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored" ("Rompe con tu novia, estoy aburrida").

Los otros temas que incluye el álbum se titulan "NASA", "Bloodline", "Fake Smile", "Bad Idea", "Make Up", "Ghostin" e "In My Head"

"Thank U, Next" es el primer disco de la joven nacida en 1993 en Boca Ratón (Florida, EUA) desde "Sweetener", que vio la luz en agosto del año pasado.

El próximo 18 de marzo, Ariana Grande comenzará en Albany (Nueva York, EUA) su gira "The Sweetener World Tour", que pasará por otras ciudades estadounidenses como Boston, Los Ángeles, Houston o Miami.

La cantante será una de las cabezas de cartel del festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo y que tendrá lugar en dos fines de semana consecutivos, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, en Indio (California, EUA).

Asimismo, Grande tiene confirmadas fechas en Europa entre agosto y octubre en países como Reino Unido, Holanda o Alemania .