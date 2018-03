Ariana Grande: “No necesito un novio para sentirme completa”

Lee también

"Lo conocí cuando tenía 19 años. Nos quisimos, nos adoramos y nos respetamos desde el principio, ya que antes de conocernos, éramos fans del talento del otro", remarcó Ariana Grande , quien no ocultó su amor y devoción por su actual novio Mac Miller durante una entrevista con la revista Cosmopolitan. Pero remarcó luego: "No estábamos listos para estar juntos [en ese momento], sin embargo era una cuestión de tiempo, ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, pero el amor estuvo ahí todo el tiempo".Eso sí, aunque Ariana no duda en declarar su amor por Miller tampoco se considera como una mujer que pierda la razón por enamorarse. "Nunca he visto el amor como algo que necesito para complementarme. Me gustaría ser una persona completa por mi cuenta y enamorarme de alguien que también esté completo. Quiero sentirme al cien por cien para poder amar a esa persona mejor".El romance entre Ariana y Miller se conoció a mediados del año pasado, después de la publicación de unas fotos y la confirmación por parte de la artista durante una entrevista con Elle De Generes.