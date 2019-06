Ariana Grande cancela conciertos

La cantante estadounidense Ariana Grande sorprendió el miércoles por la tarde a sus fanáticos al revelar que tuvo una reacción alérgica a los tomates y que por ello tuvo que posponer dos presentaciones que formaban parte de su gira "Sweetener".

La estrella dijo lo que le había ocurrido a sus seguidores vía Instagram, al igual que cuando anunció la noticia de la reprogramación de sus shows.

"Actualización: descubrimos que tuve una desafortunada reacción alérgica a los tomates y mi garganta está bastante cerrada. Todavía siento como si estuviera tragando un cactus, pero estoy progresando lentamente", escribió en Instagram Ariana Grande. La intérprete de "Thank U, Next", continuó su mensaje agradeciendo la comprensión de sus fans de Instagram y señaló que estaba apenada por esta nueva alergia: "PD. No hay nada más injusto que una mujer italiana que desarrolla una alergia a los tomates durante sus 20 años". Grande, era fanática de la comida italiana antes de su reacción alérgica.