Ariana Grande renace de las cenizas

Lista para comerse al mundo. Ariana Grande desde pequeña demostró su gran talento por las artes escénicas y su habilidad para conectar con el público la han colocado en la cúspide de su carrera. Nació en Florida y comenzó su carrera en 2008 en el musical "Trece" de Broadway y luego llegó la oportunidad de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión "Victorious" de Nickelodeon y en la secuela, "Sam & Cat".

En la pantalla chica era una extrovertida y amistosa chica de cabellera roja y como dato curioso sobre su personaje , es que Ariana en la vida real tuvo que someterse a tantas pinturas para el cabello que este empezó a caerse. Es por eso que después optó por utilizar un mismo peinado (la coleta larga y alta) para así recuperar la salud de su pelo. Aunque su carrera en ese momento parecía ir viento en popa es una artista que también ha pasado por varias sombras, una de ellas fue la pérdida de su ex pareja el rapero Mac Miller, en 2018.

Ariana y Mac Miller compartían mucho más que vida privada, ellos eran compañeros de música y en más de una ocasión interpretaron temas juntos. Como fue el caso de "My favorite part". Los paparazzi amaban tomarles fotografías desprevenidas y es así como quedó registro de una relación que al parecer tuvo también sus tormentos. El joven se debatía entre la vida y la muerte a consecuencia de sus adicciones a estupefacientes, mismos que finalmente provocaron su fallecimiento. Las autoridades determinaron que murió a causa de una sobredosis accidental de drogas en septiembre de 2018.

La intérprete de "7 Rings" tras la pérdida vivió un tiempo alejada de los escenarios y se enfrentó a la depresión pero fue en la misma música que encontró la cura. A finales de ese mismo años parace "Thank U, Next" un tema donde se refería aparentemente "a sus relaciones amorosas pasadas" con famosos como Big Sean, Ricky Álvarez y su antiguo prometido el comediante -Saturday Night Live- Pete Davidson.

"Gran parte de este álbum se centra en llorar relaciones fallidas pero aun así muy bonitas de mi vida (al mismo tiempo que celebra el crecimiento personal y la exploración de una nueva independencia), pero para todos los que me están preguntando acerca de ‘Imagine’, yo diría que sí ‘Thank U, Next’ equivale a aceptación... ‘Imagine’ es negación. Espero que le encuentren sentido", escribió por medio de Twitter.

"Sweetener" es el nombre que Ariana eligió para uno de sus últimos discos, el cual lanzó en agosto del reciente año y que supone el cuarto de su carrera. Con el video de "Thank U, Next" hizo crecer su dulce imperio siendo el audiovisual que más ha batido récords de reproducción en YouTube y Spotify. Además consiguió su primer número uno en el prestigioso Billboard Hot 100 de EUA.

Y recientemente "K Bye For Now" (SWT Live) es el primer albúm en vivo de la cantante estadounidense. Fue lanzado el 23 de diciembre de 2019 a través de Republic Records y grabado durante su última gira.

"God Is a Woman" , "Dangerous Woman", "Love Me Harder" están presentes en este material. El álbum de 32 pistas abarca una noche promedio en la gira "Sweetener" abarcó América del Norte y Europa y la participación de invitados especiales como Nicki Minaj y Big Sean. "Siento todo muy intensamente y me he comprometido a hacer esta gira durante un momento de mi vida cuando todavía estoy procesando mucho … ¡así que a veces lloro!", escribió Grande en ese momento.