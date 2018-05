Videos musicales juntos y varias publicaciones en las redes sociales reflejaban una relación viento en popa. Pero la inesperada noticia se dio a conocer por el sitio TMZ: Ariana Grande y Mac Miller terminaron su noviazgo.

La pareja estuvo junta desde 2016 y para responder a la inquietud de sus seguidores -a quienes ama demasiado, ella misma lo ha confesado- la interprete de "No Tears Left To Cry" ha querido explicar cómo se siente tras la separación y lo ha hecho con un emotivo mensaje a través de su Instagram.

“¡Hola! Este es uno de mis mejores amigos en el mundo entero y una de mis personas favoritas en el planeta, Malcolm McCormick”, escribió como primeras palabras y luego añadió: “¡Lo respeto y adoro infinitamente y estoy agradecida de tenerlo en mi vida de cualquier forma, en cualquier momento, sin que importe cómo cambia nuestra relación o que es lo que el universo tiene preparado para nosotros!. El amor incondicional no es egoísta, es querer lo mejor para esa persona incluso si en ese momento no se trata de ti. No puedo esperar a conocerte más y apoyarte siempre. ¡¡Estoy muy orgullosa de ti!!”.

Instagram: Ariana Grande

El rapero fue uno de los pilares principales para Ariana después del atentado en su concierto de mayo pasado, en Manchester en el que 22 personas perdieron la vida.