Arjona se solidariza con México y Puerto Rico, pero ignora a su Guatemala

El artista ha recibido duras críticas de sus compatriotas. Foto de EFE

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha utilizado su cuenta de Instagram para solidarizarse con los afectados del terremoto en México, enviar un mensaje de consuelo a los más de 3 millones de afectados de Puerto Rico y promocionar sus presentación del tour “Circo soledad”. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre el clima político y social que viven sus compatriotas, situación que obligó a Maroon 5 a cancelar su presentación el pasado 21 de septiembre.

“Mi corazón y solidaridad con ustedes México. Si hay un pueblo que sabe abrazarse en momentos difíciles, es el suyo”, escribió el artista el pasado 19 de septiembre y muchos de sus seguidores aplaudieron el gesto.

Por otra parte, el 20 de septiembre compartió un pequeño mensaje para Puerto Rico: “Bendiciones Puerto Rico. El padre de dos hijos tuyos reza por ti. Que el viento se lleve lo malo y deje intacto tu corazón noble. Sin embargo, algunos de sus seguidores cuestionaron el papel pasivo que ha demostrado con su tierra natal y otros, lo defendieron.

Captura de pantalla del Instagram Oficial de Ricardo Arjona.

“Él no decidió nacer en Guatemala, no es obligación suya continuar apoyando a un país en el que ya no reside desde muchísimos años. Que él se pronuncie no va a cambiar la realidad guatemalteca. El que dejes de alegarle a él y mejor te vayas al parque central a alegarle a la gente correcta puede que sí haga un cambio”, escribió uno de sus fan.

En Twitter algunos de sus seguidores fueron más severos con el artista.

Captura de pantalla del Twitter oficial de Arjona.