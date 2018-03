Arnold Schwarzenegger se burla de Trump

President Trump, I have some advice. See you at Hart Middle School? And here's more info about #afterschool: http://www.afterschoolallstars.org/programs/national-outcomes/ Una publicación compartida de Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 2:19 PDT

Lee también

El exgobernador de California y actor de “Terminator”, Arnold Schwarzenegger, vuelve a arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que Gallup Daily revelara que solo obtuvo un 37% de aprobación en la sociedad. Schwarzenegger cree que la cifra se debe a que quitó el programa "Meals on Wheels", el cual beneficiaba a niños de escasos recursos económicos que iban a la escuela.“Bueno Donald, los rating han llegado y te han noqueado. Wow, ¿ahora estás en los 30?”, dijo el exmandatario en un video que compartió por medio de su cuenta de Instagram. Además, dentro de la publicación expresó que tiene varios consejos para Trump y lo invitó a visitar el Hart Middle School (centro de educación de ubicado en Pleasanton, California).En el pasado el mandatario de Estados Unidos dijo que Schwarzenegger fue despedido de The Celebrity Apprentice por obtener bajos resultados en los rating. “Arnold Schwarzenegger no está dejando voluntariamente "El Aprendiz", fue despedido por sus malos (patéticos) niveles de audiencia, no por mí. Triste final para un gran programa", afirmó Trump luego que el actor informara que no seguiría conduciendo el programa.Además, ante los constantes ataques y comentarios en contra del actor, éste dijo que Trump estaba enamorado de él, en una entrevista de televisión para la cadena de radio SiriusXM.