Arremeten contra Mel Gibson

Un grupo de críticos de cine en El Salvador evaluó el trabajo que realizó Mel Gibson en la dirección de la película “Hasta el último hombre”. Consideraron que su labor no es suficiente para estar entre los favoritos para llevarse mañana el Óscar a mejor director.Mario Meléndez, crítico de cine, comentó que Mel Gibson ha realizado un trabajo bastante fantasioso y que ha dejado mucho que desear.Esta postura la comparten Ricardo Roque Baldovinos, crítico de cine, y André Guttfreund, director de cine en El Salvador, quienes catalogaron la dirección de Gibson como “ideológica, manipuladora emotivamente y hasta pornográfica con sus imágenes”.“Él es un espléndido actor, pero como director me parece muy ideológico, muy manipulador emotivamente. No me parece que sea un director muy sofisticado. Creo que interpela a esa sensibilidad nacionalista en Estados Unidos, que a mí no me parece lo más interesante”, cuestionó Roque Baldovinos.Otro aspecto en el que coincidieron es que las categorías que están más reñidas son las de mejor actor y mejor actriz, puesto que hay intérpretes con gran trayectoria y jóvenes con mucho talento que han destacado en las cintas que están nominadas.Además, se aventuraron a decir que los principales candidatos a mejor actor principal son Denzel Washington (“Fences”) y Casey Affleck (“Manchester by The Sea”).“Habría que ver si en reacción por toda la polémica que hubo el año pasado se inclinan a darle el premio a Denzel Washington, que yo creo que es un actor de primera”, comentó Roque Baldovinos.