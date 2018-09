Arrepentida de su toples a los 15 años

En una entrevista de televisión con Megyn Kelly de NBC, Kate Moss, de 44 años, admitió que durante sus inicios en el modelaje se sintió presionada para hacer algunos trabajos y, en concreto, se arrepiente de haber posado en toples con solo 15 años.

"No dejaría que mi hija (Lila Grace Moss) lo hiciera ahora. La miro y pensar que yo estaba haciendo toples a su edad... ¡es una locura!", dice la modelo.

Sobre las presiones que denuncia, la modelo señala a la fotógrafa Corinne Day. "Sí, tuve presiones. Trabajé con Corinne Day y a ella siempre le gustaba fotografiarme sin camiseta, pero yo no quería, era algo que no me gustaba nada cuando empecé", explicó.

También habló de su experiencia con Mario Sorrenti, el icónico fotógrafo. "Mario era mi novio, así que estaba acostumbrado, pero yo siempre decía: ‘¿Puedo ponerme algo de ropa?’ Pero ese era el trabajo, así que simplemente lo hice", contó.