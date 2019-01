Artistas honran a Aretha Franklin en concierto

Las canciones de la difunta Aretha Franklin fueron tan impactantes que algunos de los músicos más conocidos, de Alicia Keys a Celine Dion, subieron al escenario el domingo para revivir los más grandes éxitos de la "reina del soul" en un concierto grabado en su honor.

Cada interpretación de las canciones de Franklin, desde "Respect" hasta "I Say a Little Prayer", puso al público de pie en el espectáculo "Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul" en Los Ángeles.

Un montaje de Franklin exhibido a lo largo del espectáculo incluyó imágenes con citas sobre la artista y su legado de personalidades como el expresidente Barack Obama, Barbra Streisand, Willie Nelson y Tony Bennett.

Franklin murió el año pasado de cáncer de páncreas a los 76 años.