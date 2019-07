Artistas, la fuerza de Puerto Rico

Al alcance de un mensaje por las redes sociales, artistas han demostrado su descontento e indignación tras haberse dado a conocer unos chats del gobernador Ricardo Rosselló, donde se mostraba mofandose frente a temas sensibles en Puerto Rico. En consecuencia –y sin mediar ante las disculpas públicas del presidente– solicitan su renuncia.

En una conferencia de prensa, Rosselló aseguró que con su participación y afirmaciones en dicho chat privado cometió "actos impropios pero no ilegales" y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto.

Unidos por una sola voz

Entre los rostros conocidos que se han unido a esta protesta se encuentra el de la modelo Maripily Rivera, quien suma más de 1,300,000 seguidores en Instagram. "Solo le pido a Dios que proteja a todos los que habitan en mi Puerto Rico y que Ricky Rosselló renuncie para que mi bella isla pueda seguir siendo mi Puerto Rico de antes, con un Gobierno libre de corrupción, de mentiras, de falta de respeto, de engaño hacia mi país y ponga un gobierno que trabaje por un Puerto Rico mejor con amor y respeto", escribió.

Otra de las reacciones vino por parte de los cantautores Tommy Torres y Kany García. "Hermanos de Puerto Rico, mañana (el pasado miércoles) Karla y yo estaremos uniendo nuestras voces a la demostración en el Capitolio, camino a Fortaleza, a las 5 de la tarde. Si se sienten igual, únanse a nosotros, de manera pacífica y respetuosa hacia los demás", publicó el artista de "Pegadito" con un video corto.

Ricky Martin, Bad Bunny, Residente y Benicio del Toro fueron otras de las figuras. "Me afecta, para mí es muy triste, hay que protestar de forma pacífica y hay que explicarle al gobernador lo que siente el pueblo", expresó del Toro sobre la situación de la isla.

Por su parte Ricky Martin dijo a los asistentes que la marcha era por el "futuro de Puerto Rico, cada vez que nos unimos pasan cosas. Con la isla unida todo se puede". El intérprete de "Vente pa’ca" fue uno de los atacados entre los comentarios que se leen en la conversación. Los comentarios eran homofóbicos. "No podemos permitir que nuestro Puerto Rico esté en manos de tales ‘líderes’. Es vergonzoso e inaceptable y no se resuelve con un perdón", continuó el astro puertorriqueño. "Su conducta no es producto de un error o inexperiencia. Ha sido un acto consciente y deliberado", destacó Martin con indignación.

El artista de trap Bad Bunny dijo también que Rosselló "debe irse al carajo. Solo somos portavoces, pero la marcha es de Puerto Rico. El país es nuestro"; y agregó: "No podemos permitirlo nunca más". Además señaló que cree fielmente en el perdón, "pero una cosa es perdonar y otra es dejarnos pisotear y engañar una y otra vez. Se acabó el c*br*n chiste. Está generación hará la diferencia. Nosotros no nos vamos a dejar".

René Pérez Joglar mejor conocido como Residente, exintegrante de Calle 13, también pidió la dimisión del líder. "Este gobierno ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar... Toda la gente que llevaba manifestándose en las calles que este mismo gobierno criticó tenían la razón", dijo.

Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala) también se unió a la protesta pacífica. "Antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país y mi voz se une", señaló.