Artistas salvadoreños le cantan al bicentenario

Este próximo 15 de septiembre se cumplen 200 años de la Independencia salvadoreña, por lo que muchos artistas han sacado a flote su talento y creatividad con diferentes piezas en honor a este importante e histórico acontecimiento.

Desde cantantes de ópera, pasando sonidos tropicales, hasta ritmos urbanos se han dado a la tarea de plasmar en sus letras el orgullo de ser salvadoreños y lo que representa para cada uno de ellos el país que les vio nacer. Estos son los intérpretes que le cantan al pulgarcito de América.

Canción: Centroamérica Libre y Canta Centroamérica

Artista: OPUS 503

“Canta Centroamérica” y “Centroamérica Libre” forman parte del disco Centroamérica Libre, del trío de pop lírico OPUS 503, quienes en honor al bicentenario crearon dos piezas musicales que fueron escritas por Mario Ancalmo, hijo meritísimo de El Salvador.

“Canta Centroamérica (…) hace un viaje por los cinco países que formaron parte de la gesta de Independencia de 1821 con un mensaje de unidad centroamericana”, dijo José Guerrero, integrante de OPUS 503 a LA PRENSA GRÁFICA.

Ambas canciones fueron las que abrieron y cerraron los conciertos que se realizaron el pasado fin de semana en el Teatro Nacional de San Salvador, y ayer, publicaron una nueva versión de la canción “El Carbonero”.

Esta nueva versión es dedicada al bicentenario, “ya que en el último puente instrumental, la guitarra eléctrica y el saxo lo que tocan es el que fue el himno nacional de la República de Centroamérica entre 1823 a 1839”, agregó Guerrero.

Canción:Bicentenario

Artista: Los Jhosse Lora

“Bicentenario”, es el tema de corte tropical que fue lanzado por Los Jhosse Lora a finales de agosto para celebrar los 200 años de independencia salvadoreña.

“En El Salvador, el bicentenario con mucho fervor lo celebramos. Nuestro país es un encanto, volando en lo más alto”, dice parte de la canción que fue escrita por Jhosse Lora y cuyos arreglos musicales estuvieron a cargo de Jhosse Lora Jr.

El video muestra diferentes playas, atardeceres, comida típica, turismo, bandas de paz y muchos más escenarios se que van mostrando conforme a la letra del tema.

Este es uno de los últimos éxitos de Los Jhosse Lora, quienes posicionaron el sencillo en el puesto número uno de una radio en San Miguel.



Canción: Nuevo Amanecer

Artista: Walter Edmundo

El cantautor salvadoreño, Walter Edmundo Orellana Rivera, conocido en la industria musical solamente como Walter Edmundo, lanzó “Nuevo amanecer”, un tema que describe como una “canción de esperanza”.

“Volcanes, playas con bellos paisajes me llenan de energía aquí, del oriente al occidente yo puedo verte sonreír. El Salvador tierra bendecida, aunque estemos muy muy lejos, te tengo siempre muy presente porque me ayudas a crecer”, canta en una estrofa el artista oriundo de San Miguel.

“Nuevo amanecer”, cuenta con su propio videoclip que se encuentra en diferentes plataformas digitales, en YouTube ya acumula más de 70 mil reproducciones. El tema forma parte del disco “This is me”, lanzado en 2020.

Canción: El Salvador te canto a ti

Artista: Joshua Rod

El pasado viernes 10 de septiembre se presento la canción “El Salvador te canto a ti”, un tema de Joshua Rod en la que “canta con el corazón” a la patria, según explicó el artista en una conferencia de prensa el día del lanzamiento del tema. De hecho, parte del tema dice “pequeño en terreno, pero grande en corazón”.

En el video musical, de casi 6 minutos de duración, se muestran diferentes lugares icónicos del país: volcanes, plazas, playas, el Teatro y Palacio Nacional, entre otros.

En el audiovisual, el artista hace una remembranza de importantes figuras de la historia del país: José Matías Delgado, Francisco Morazán, Capitán General Gerardo Barrios, Claudia Lars, Manuel Enrique Araujo, y Alfredo Espino, quienes son encarnados por talentos salvadoreños.

ARQUIMIDES REYES DARÁ CONCIERTO

El reconocido cantante salvadoreño, Arquímedes Reyes, también conocido artísticamente como Kime, celebrará los 200 años de Independencia como mejor lo sabe hacer: cantando.

Será el próximo 15 de septiembre a las 7:30 de la noche cuando Kime se presente en el Palacio de Santa Tecla, en donde podrás cantar muchas de sus letras que hablan sobre el orgullo de ser salvadoreño.

Temas como “Bendita Tierra”, que fue lanzada en el 2018, ya se ha consagrado como una de las canciones más representativas del país, donde rinde un homenaje a la patria y busca mostrar la belleza que se esconde en territorio cuscatleco.

“Cómo El Salvador no hay dos, bendita tierra, con sus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, Río Lempa recorriéndome las venas. Por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Ataco hasta Meanguera”, reza el coro de la canción.

Esta y otras producciones del artista serán parte de su repertorio el próximo 15 de septiembre.