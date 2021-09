Artistas y medio ambiente: convocatoria para salvar el Amazonas

Art Shapers, una asociación que trabaja para promover un futuro sostenible a través de la creación artística, lanzó una convocatoria a nivel internacional que busca que diversidad de artistas latinoamericanos se sumen a la iniciativa de luchar contra el cambio climático con la reforestación del Amazonas.

Se trata de "The green behind us: Disrupting through art" ("El verde detrás de nosotros: disrupción a través del arte"), el primer proyecto de la asociación en Latinoamérica que se enfoca en la conservación de la naturaleza.

De acuerdo con el foto documentalista y productor audiovisual salvadoreño , Ernesto Segovia, miembro d Art Shapers y líder del proyecto en nuestro país, se trata de un libro electrónico que retrata a través de diferentes obras de arte la pérdida de riqueza y belleza natural debido al cambio climático.

"Este e-book busca comercializarse con el fin de generar ingresos, los cuales serán invertidos en iniciativas de defensa del medio ambiente en la amazonía colombiana. Específicamente, a través de una alianza estratégica con el Instituto Jean Piaget, estos recursos se invertirán en jornadas de reforestación de la selva tropical", explicó Segovia.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos artistas, de diferentes ramas como pintura, fotografía, dibujo, grabado, y otros, que deseen enviar sus muestras de trabajo enfocadas en la pérdida de la naturaleza debido al cambio climático.

Según explicaciones de Segovia, este proyecto se dirige a artistas latinoamericanos sin distinción de raza, sexo, género, religión o nacionalidad.

"Como Art Shaper hemos pensado en la necesidad que nuestras acciones tengan y respondan a necesidades de nuestro planeta, tuvimos un trabajo duro y profundo para reestructurarnos y desde allí pensar que era lo necesario, la respuesta fue clara para el equipo y fue comenzar a trabajar temas en acción climática", dijo Segovia a LA PRENSA GRÁFICA.

BASES

Puedes descargar las bases de la convocatoria desde el sitio web https://www.artshapers.org/

SELECCIONES

Las obras seleccionadas serán parte del e-book “The green behind us: Disrupting through art”, que tendrá proyección en plataformas digitales y se hará mención del autor.

PUNTO CRÍTICO

El Amazonas es uno de los “puntos críticos” de la dinámica climática planetaria, cuyo colapso puede perturbar fundamentalmente el clima de la tierra debido al cambio climático global, según explicó Segovia. Con la llegada de la pandemia durante los primeros meses del 2020, “la tasa de la deforestación en la Amazonía aumentó un 70 % en comparación con el mismo período de 2019”, de acuerdo con datos que fueron revelados por la Radio Centroamérica Internacional (RCENI).

¿CÓMO PARTICIPAR?

Si eres un artista latinoamericano y deseas formar parte de esta nueva iniciativa en pro del medio ambiente, está es tu oportunidad de hacerlo, solamente debes cumplir con las bases de la convocatoria que aquí te explicamos.

Uno de los puntos importantes es que debes tener por lo menos 18 años de edad y enviar un máximo de tres obras al correo info@artshapers.org, las cuales deben de estar relacionados con un hecho, historia o denuncia en torno al cambio climático en Latinoamérica.

Las obras no pueden ser enviadas más de una vez y no deben tener más de dos años desde su creación. Art Shapers se escogerá una por cada participante para incluirla en libro electrónico, pero estas no deben haber participado ni sido premiadas en otras convocatorias.

Tienes hasta el 30 de septiembre para enviar las fotografías de tu obra en formato JPEG o TIFF con una resolución mínima de 2048 x 2048 píxeles, además de incluir la ficha técnica y sustentación en la que se explique “cómo la obra se enmarca en la problemática ambiental presente actualmente en la región, dar cuenta del sentido de la imagen y de la intención del artista al crearla”, explicó Segovia.

El texto, que puede ser escrito en español, portugués, o inglés; tiene un límite máximo de 2000 caracteres y deberá ser enviado en un archivo de Word junto a las propuestas artísticas.

Las obras serán parte del libro “The green behind us: Disrupting through art”, que estará disponible en Amazon a finales de este año. El dinero la venta del libro servirá para reforestar la amazonía colombiana.