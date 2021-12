Ary, novia de Luisito Comunica, deslumbra luciendo un crop top de cebra [+FOTOS]

Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica, nos dio cátedra de estilismo al lucir un look casual con prendas básicas, un estilo que nos confirmó que verte bien solo es cuestión de saber combinar las prendas esenciales de tu clóset y estarás lista para triunfar.

La venezolana nos ha mostrado una y otra vez que los crop tops están entre las prendas favoritas de su guardarropa y siempre los combina de una manera que estiliza a la perfección su silueta.

Y si pensabas que por ser invierno los crop tops de cebra se tenían que quedar guardados y los usarías de nuevo hasta verano, estás en un error, pues Arisita, como sus seguidores le llaman de cariño, lució un look donde un crop top con este estampado fue el protagonista del atuendo con el que celebró un año de su marca Glowa. También usó este outfit para ir al aeropuerto y darle una sorpresa a Luisito Comunica, quien llegaba de un viaje de negocios.

Detalles del look de Ary

El look casual, pero chic, de Ary se trata de dos prendas atemporales que la influencer acopló a la perfección. Un crop top con un print que todos amamos y que no importa en qué temporada del año nos encontremos, este estampado siempre es una buena idea para incorporar a nuestros looks.

Una vez más la novia de Luisito Comunica nos confirmó que un crop top es pieza clave para cerrar con broche de oro el año. Para complementar este atuendo usó unos shorts ajustados de denim y un cinturón, que fue el accesorio ideal para remarcar su cintura.

Por otra parte, la influencer completó su look con una chamarra corta de efecto piel y unas botas negras con estoperoles, que le dieron un toque rudo a su estilo. Y como los accesorios juegan un papel importante y pueden sumar puntos a cualquier outfit, Arisita agregó pulseras discretas de su marca, que fueron el plus perfecto.

Con jeans

Pero si lo tuyo no es llevar shorts en invierno, Ary también nos muestra un look similar con crop top, pero con jeans, una alternativa con la que también vas a atraer miradas vayas a donde vayas, pues recuerda que los shorts, los jeans y los crop tops son un imprescindible que tiene que ser parte de tu clóset todo el año.