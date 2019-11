Asaltan a hermana de Ana Bárbara y secuestran a Alejandro Sandi, actor de "El Señor de Los Cielos"

A través de su cuenta de Instagram, Esmeralda Ugalde, hermana menor de Ana Bárbara, confirmó que ella, la actriz Vanessa Arias y Alejandro Sandi, actor de la serie "El Señor de los Cielos" fueron interceptados por maleantes cuando se dirigían al Nevado de Toluca, México. Se llevaron la camioneta, las pertenencias y al joven actor.

"Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia, al Nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México, cuando unos sujetos armados, nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanessa, las bolsas, los celulares, todo lo material que no nos importa, lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad en el país", comenzaron relatando Esmeralda y Vanessa en el video que subieron a sus redes sociales.

Asustadas, con los ojos visiblemente hinchado de llorar, las jóvenes siguieron relatando lo sucedido en la mañana del domingo cuando, junto con su amigo Alejandro Sandi, estaba dispuestos a pasar un día divertido de turismo y confirmaron que junto a sus pertenencias y la camioneta, también se llevaron al actor.

"Veníamos tres personas, nuestro amigo Alejandro Sandi, Esmeralda Ugalde y una servidora... Nosotros ya estamos haciendo lo correspondiente, la denuncia, las autoridades están haciendo su trabajo, no podemos decirle mucho más para no entorpecer este procedimiento, confiamos en que esté bien Alejandro, mandamos toda la buena vibra, le pedimos sus oraciones para que pronto aparezca y estamos al pendiente de todo", siguieron relatando.

Hasta el momento ni las autoridades, ni las actrices confirmaron ni el paradero de Alejandro Sandi, ni tampoco se ya se habían comunicado los maleantes pidiendo dinero por el rescate del actor y modelo.

Sin embargo, en la mañana del lunes, "Un Nuevo Día", el matutino de Telemundo, aseguró que los familiares de Sandi le confirmaron que aún nadie se había comunicado con ellos, ni pedido nada a cambio de la vida del actor.

El último post de Alejandro en sus redes sociales fue cinco días antes del secuestro, y parece ser una premonición de cómo prepararse para lo que le sucedería este fin de semana:

"RESPIRA. Cuando no tengas tiempo, cuando creas que todo es complicado, cuando no la estés pasando bien, cuando no puedas dormir, cuando estés bajo presión, cuando te sientas con poca energía".



