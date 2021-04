Aseguran que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos en fraude millonario

El reciente arresto de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, puso a la actriz en la mira, pues aunque ella quiso desvincularse de los negocios de su marido, la revista TV Notas ha revelado que supuestamente habría recibido una millonaria cantidad de dinero, parte de lo que obtuvo de los fraudes por los que se le investiga.

De acuerdo con la información proporcionada por un supuesto amigo de Larry, quien fue entrevistado por la revista TV Notas, la cantante habría recibido cerca de 60 millones de pesos mexicanos (más de 3 millones de dólares) por diversos conceptos, con los que se demostraría que es cómplice del colombiano.

Según aparece en la publicación, Ninel tuvo en su poder 2 millones de dólares (casi 40 millones de pesos mexicanos) en efectivo, además de pagar viajes. Además 1 millón de dólares (cerca de 20 millones de pesos mexicanos) por un departamento en Nayarit y miles de dólares en transacciones que hacía Larry; que a su vez él invirtió en la carrera y negocios de ella; sumando un total aproximado de 59 millones de pesos, describen.

Además, la fuente dijo a la revista que supuestamente, la cantante no responde a las llamadas ni a los mensajes de Larry, lo que tiene muy furioso a Ramos, razón por la que el colombiano habría “amenazado” a la estrella al señalar que está metida hasta el cuello y "si no me apoya, me la llevo por delante”, comentó el informante, quien además dice que el empresario sentenció a su pareja al decirle, “Si yo caigo, tú también”.

Según la Justicia estadounidense, el acusado de defraudó a 235 víctimas en Estados Unidos, entre ellos la cantante Alejandra Guzmán, por un monto de 22 millones de dólares. El 16 de abril, el empresario fue arrestado por el FBI en Miami, Florida, y puesto en libertad días después tras pagar una fianza de 50 mil dólares.