Aseguran que Salma Hayek fue “novia” de ejecutivo de Televisa para obtener protagónicos

La actriz Merle Uribe no solo aseguró en algunas entrevistas televisivas que el productor Víctor Hugo O’FarrilO’ fue el responsable de su salida de Televisa cuando pidió favores sexuales a cambio de trabajo, sino que también mencionó a algunas celebridades que estuvieron envueltas con el exejecutivo.

El apogeo de esta vedette ocurrió entre los años 70 y 80, donde deslumbró a muchos con su belleza, así como su talento para el baile y el canto. Formó parte de programas como Variedades de Media Noche y Musicalísimo; a pesar del ascenso innegable de su carrera, esta pronto se vería volcada por un repentino veto que le dieron y del que no se supieron detalles por mucho tiempo.

En un par de entrevistas hechas para Chisme No Like, la actriz denunció que O’Farril “arruinó su vida”.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, explicó en la primera parte de sus declaraciones.

La actriz narró que se encontraba seleccionada para la telenovela Seducción, pero que el productor Francisco Burillo le informó que no podía grabar debido a “órdenes de arriba”. Uribe no sabía con quién dirigirse porque O’Farril “andaba con todas las protagonistas de los 80, Erika Buenfil, todas”; sin embargo, decidió hablar directamente con el ex ejecutivo de Televisa:

“Me recibió y me dijo ‘todo esto se puede arreglar’. Se para, me agarra del hombro, hace que me levante, intentó como abrazarme, acercarme a él y dice ‘todo tiene un arreglo’. Yo le dije que que conmigo ese tipo de arreglos no va. Ya caminando muy herido a su silla me dice ‘sí, pero estás consciente de que jamás, mientras yo esté aquí, vas a hacer una telenovela’”, narró Uribe en la entrevista con indignación.

La actriz declaró que tuvo mucha “impotencia y coraje” tras su encuentro con O’Farril, y aseguró que “todas iban a rogarle, todas iban a pedirle trabajo” y que debido a este modus operandi del ejecutivo, se le corrió de la empresa nacional: “Espero se sienta feliz de destruirme mi vida y mi carrera porque eso fue lo que hizo”.

Uribe habló de Salma Hayek, una de las mujeres más emblemáticas del medio del espectáculo. Al parecer Víctor Hugo O’Farril no sólo la tomaría como una de sus novias, sino que incluso llegó a enamorarse de ella, por lo que recibía todavía más tratos especiales que el resto.

Hasta ahora ni Buenfil ni Hayek se han manifestado. Aquí les dejamos las declaraciones completas de la actriz entrevistada por nuestro amigos de “Chisme No Like”.