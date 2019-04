Ashley Judd sigue en pie de lucha por "Me Too" y feminismo

La actriz Ashley Judd, una de las primeras mujeres que acusaron al productor Harvey Weinstein de acoso sexual, sigue la lucha feminista que amplificó el movimiento "Me Too" y, pese a los contratiempos, no cejará en su batalla judicial contra el empresario del cine.

"La demanda en la que estamos es para todos y se ha estado hablando sobre si la parte del acoso sexual se ha desestimado o no: en realidad va a ser escuchada por la corte de apelaciones del noveno circuito", desgranó Judd, que en enero vio desestimada la acusación referida al delito de acoso.

Judd inauguró la segunda jornada de la cumbre "Women in the World" en Nueva York junto con otras activistas defensoras de la igualdad y los derechos de las mujeres, y participó en un debate sobre las victorias y derrotas que ha vivido el "campo de batalla del feminismo", en el que su propia experiencia es protagonista.

El testimonio de Judd sobre cómo Weinstein intentó sobrepasarse en un encuentro de negocios en un hotel de Beverly Hills en 1996 fue recogido a finales de 2017 por The New York Times, desencadenando una lluvia de acusaciones contra el productor, y la actriz lo expuso ante los tribunales hace un año.

Tras el rechazo del juez a la acusación del delito de acoso sexual –las de difamación y perjuicio económico siguen adelante–, Judd señaló que ahora la corte de apelaciones evaluará "si, siendo él productor, fue criminal" que este supuestamente la acosara sexualmente. "No se debate si lo hizo; incluso él lo admite", dijo la actriz que cumplirá 51 años de edad el viernes 19 de abril.