Ashton Kutcher, un hombre sin reserva

El artista estadounidense prefiere mantener su vida privada lejos de cualquier amenaza, pero le toma más trabajo de lo que pensaba.No es ningún misterio que tras siete años de matrimonio se divorció de Demi Moore alegando diferencias irreconciliables. Tras la separación, durante un año vivió solo en habitaciones. “Siempre recordaré con cariño el pasado con Demi. El matrimonio es una de las cosas más difíciles en el mundo y, por desgracia, a veces falla”, dijo el intérprete y empresario que un año más tarde inició una relación con su actual esposa Mila Kunis, una actriz ucraniana por la que abrió más los ojos respecto a las injusticias que han surgido con el veto hacia las personas migrantes. A continuación cinco datos que han sobresalido en su vida.1.IndignadoSu esposa y madre de sus hijos, Mila Kunis, tiene orígenes judíos y nació en la Ucrania de la ex Unión Soviética (URSS). Junto a ella se han convertido en la primera pareja de famosos afectada por la nueva medida migratoria impuesta por el presidente Donald Trump. “¡Mi esposa llegó a este país con una visa de refugiada”, dijo en Twitter.2.NegociosAdemás de ser un histrión nato, tiene una fortuna estimada en $250 millones, la mayoría proveniente de sus ingresos como empresario al invertir en marcas como Skype y Uber.3.CodiciadoLuego de su desempeño en los episodios de “Two and a Half Men”, fue fichado para “The Ranch”, una serie de Netflix. Este tipo de programas cómicos no le causan nervios ni temor, ya que en 1998 debutó en la televisión con “That '70s Show”.4.PasadoEn la adolescencia fue arrestado y condenado a tres años de libertad condicional y 180 horas de servicio comunitario por robar en la escuela donde estudiaba.5.Astuto“Me gusta estar a la vanguardia y reflexiono sobre lo que consumen las nuevas generaciones”, dijo sobre por qué se interesa en la tecnología.