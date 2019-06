Así apoyó Lili Quant a la selecta en Japón (+Video)

Como ella misma lo confieza, la presentadora Lili Quant siempre se mantiene ocupada. Esta vez viajó hasta Japón para apoyar fielmente a los jugadores nacionales.

La selección salvadoreña jugó el domingo un partido amistoso contra Japón donde el marcador final fue 2-0 a favor de los nipones. Pero la animadora de "Exit" los apoyó de principio a fin.

Eso no es todo, una de las mayores sorpresas de Lili fue cuando las pantallas la enfocaron y así quedó inmortalizada. Quienes sintonizaban en vivo, posteriormente compartieron las imágenes a Lili y publicó en su Instagram: “como cuando salís en la transmisión oficial de la FIFA. Gracias a todos los que me han escrito para avisarme y a los que me han mandado esta foto también”.

Además, este día en su canal de You tube subió un video narrando toda la experiencia. Al cierre de esta nota, acumulaba 1.138 visualizaciones.