Así busca Emma Watson diferenciarse de las demás actrices de Hollywood

Alguna vez te preguntaste, ¿Emma Watson tiene cuentas oficiales de redes sociales? La respuesta es: sí, las tiene. Sin embargo, pocos usuarios las conocen debido a la particularidad que ella ha decidido darles a sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, con la cual espera marcar una diferencia, sentar un precedente y romper el estereotipo femenino común que se tiene de las actrices en todo el mundo.La clave es: Activismo Social. Las redes sociales de Emma Watson son una plataforma donde ella expresa su lucha por la igualdad y los derechos humanos. Por ello, la revista E! News hizo una recopilación en la que cuestionaba el uso que Emma decide darles, en donde no aparecen fotografías provocativas, poses ostentosas y mucho menos desnudos, topless o situaciones que muestren su cuerpo.Tras esta publicación, en una reciente entrevista que ofreció a Entertainment Weekly, Watson dijo que son:"deprimentes y aterradoras y en partes iguales son empoderadoras y emocionantes", en referencia a las redes sociales. "Realmente dibujo una línea súper consciente entre lo que es público y lo que es privado, y eso me ha ayudado a mantener un cierto grado de cordura, porque tener a la gente a dando una opinión sobre absolutamente todo sobre mí me destruiría como humano”, expresó.Emma se declara incapaz de ser "una cáscara", ya que a su criterio el mundo virtual "convierte tu vida en algo que se ve en lugar de cómo se siente algo, y hay un vacío en eso". "Me doy cuenta tanto de que los jóvenes ahora para curarse tienen que tomarse una foto para sus redes sociales, que va a obtener un cierto número de likes", agregó: "ya sabes, es como... estás posando en vez de vivir."Hasta el momento, las redes sociales de la bella princesa de Disney muestran su lado más intelectual, con pensamientos y debates profundos, así como mensajes de empoderamiento femenino y de lucha por la igualdad de derechos en el mundo.