Así celebró Jojo su cumpleaños número 30

Jojo, la cantante y actriz reconocida por su protagónico en la película juvenil "Mi amiga la sirena" y también recordada por su exitoso tema "Too Little Too Late", celebró este domingo su cumpleaños número 30 y quiso realizar algo que la despojara de uno de sus miedos más grandes.

Y es que además de ser una excelente cantante y actriz, Jojo reveló que es una chica muy valiente ya que junto a uno de sus mejores amigos hizo paracaidismo el día de su cumpleaños y admitió que era uno de sus miedos más profundos y qué mejor día para enfrentarse a él, que el día de su cumpleaños.

Mira el momento justo en el que Jojo salta del transporte aéreo para lanzarse a la aventura más arriesgada de su vida. ¿Tú te atreverías?