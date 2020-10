Así demostró el hijo de Kate Hudson su gusto por los productos salvadoreños

La actriz Kate Hudson publicó este jueves en su cuenta de Instagram un video en el que su hijo, Ryder Robinson, promociona una bebida de proteínas; sin embargo, una peculiar característica de su vista llamó las la atención de los usuarios que otra cosa.

En el video, Robinson aparece preparando el batido, detallando el proceso paso a paso; los usuarios hicieron notar que el hijo de la famosa actriz utilizó durante la grabación una sudadera con el escudo de El Salvador en medio.

Inmediatamente en la casilla de comentarios comenzaron a aparecer menciones sobre este peculiar detalle, tales como: “where did you get this hoodie from?” (¿¿De dónde sacaste esta sudadera con capucha ????), o "Love everything about this post and specially @mr.ryderrobinson sweater from El Salvador" (Me encanta todo sobre esta publicación y especialmente el suéter @ mr.ryderrobinson de El Salvador).