Así disfruta Kim Kardashian de sus vacaciones en Costa Rica, ¡No te lo pierdas!

@mrmikerosenthal Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 11:04 PST

volcano view Un vídeo publicado por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 3:18 PST

Body is a Wonderland ✨ Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 10:05 PST

Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 11:03 PST

the most trouble Una foto publicada por Kendall (@kendalljenner) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 10:48 PST

Lee también

Desde hace varios días, el clan Kardashian, conformado por Kim, Kourtney, Kendall, Kylie y Khloe, acompañadas también por Kriss Jenner, se fueron de vacaciones a un lujoso hotel en la localidad de Guanacaste, en Costa Rica. Sin embargo, poco se había revelado sobre cómo pasaban las vacaciones la famosa familia hasta que, como era de esperarse, fue Kim Kardashian la que rompió el silencio y usó su instagram para mostrar en varias fotografías lo bien que se la pasa en suelo centroamericano.Las vacaciones, que también están sirviendo para grabar nuevos episodios de su reality show “Keeping up with the Kardashians”, han comenzado a ser retratadas por Kim y su hermana Kylie y también por Kendall Jenner. Sin embargo, son las fotografías de Kim las que han encendido las redes sociales por dejar ver su escultural figura y lo bien que luce su cuerpo en sus días vacacionales.Las postales muestran a Kim tomando el sol junto a su familia y disfrutando de un jacuzzi en su habitación, mientras toman el sol de Costa Rica. Las postales fueron retomadas por el sitio web de TMZ y se viralizaron rápidamente. Dichas imágenes también circularon en las cuentas de snapchat de las socialités.