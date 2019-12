Así envío este "sugerente" mensaje Belinda

Si algo siempre ha rodeado a Belinda es el misterio en torno a sus relaciones sentimentales, de las cuales se niega a confirmar o desmentir cualquier rumor; lo único cierto es que la guapa chica tiene muchos pretendientes interesados en ella.

Recientemente la cantante publicó una foto en Instagram, en la que se le puede ver en la cama y sin ropa, cubierta tan sólo por una sábana. Ella acompañó la imagen con la frase “All I want for Christmas �� is you”.

Sin duda, Belinda sabe cómo generar polémica y seguir siendo una de las personalidades más seguidas en redes sociales. Sus fans esperan con ansia que inice el próximo año, ya que ella tendrá el rol estelar en la obra musical “Hoy no me puedo levantar”.