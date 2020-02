Así es como la agrupación de las Bellas Indomables ha logrado consolidarse como una de las favoritas de la gente

Teffy España y sus Bellas Indomables es una agrupación que ha encontrado en la innovación constante la clave para la vigencia.

Surgió en el 2007 como Las Bellas Indomables y desde el 2013, cuando Teffy pasó a sus filas como voz líder inició una etapa que se ha mantenido hasta hoy.

En sus inicios, todas las chicas cantaban en la delantera; ahora solo lo hace España y las chicas, Emely, Stefany (Campos), Stefany (Hernández) y Adriana le acompañan en los coros y coreografías. La dinámica ha dado buen resultado.

Otra apuesta son sus sensuales bailes y la variedad de trajes exóticos que utilizan las chicas tanto en sus presentaciones como vídeos.

Conejita, soldado, agente policial, diablita o enfermera, surgieron como los primeros disfraces y en la actualidad, la cosa cambia según la temporada: En febrero, Cupido; en abril, bikinis veraniegos; en octubre, al mejor estilo de "Halloween" y diciembre, duendecillos de Santa Claus.

No menos importante para continuar a paso firme en el camino artístico son sus canciones, especialmente las que cuentan con letras originales.

"No sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca, cuando me mira muy poquito a poco, jamás podré yo vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño…", dice un fragmento de la canción "Tu boquita", cuyo video sobrepasa las 126 mil vistas en el canal de YouTube, "Teffy España".

Así como este título, hay otros que han dado reconocimiento a estas chicas que conquistan por doquier con su desempeño en el escenario, tales como: "Antes muerta que sencilla", "Insensible a ti" y "Moldéame".

Estas canciones son parte de sus producciones discográficas: Codiciadas y Tu boquita; en este año se trabajará en una tercera, lo que habla de la proyección de la agrupación,

"Ese es el gran proyecto, nuevas canciones, nuevos videoclips, cambiar nuestro show", agregó España.

Para largo

Otro aspecto que juega a favor de estas mujeres, en sus propias palabras, es que seguirán en su camino por delante sin ser domadas… por los hombres.

De acuerdo a España, son lo que son porque "no existe el hombre que nos dome"; a lo que agregó que para estar concentradas al 100 por ciento en el trabajo, de momento, todas las bellas indomables están solteras. "Es prohibido tener novio, es un requisito", subrayó.

Y si a caso, algún se llegara a postular, Emely afirma que no será fácil. "Las que estamos aquí somos bien terribles, lo pueden intentar, pero a nosotros nos gusta domar; si se dejan pues, no hay problema", expresó.

A ellas, también puedes encontrarlas en nuestra plataforma musical GuanaTube.