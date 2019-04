Así fue el reencuentro entre Luis Fonsi y Adamari López en programa de TV

Luis Fonsi y Adamari López se reencontraron en "Un nuevo día", programa de Telemundo que conduce la ex actriz junto a Marco Antonio Regil. Esta es la primera aparición pública de la ex pareja de esposos desde que resolvieron su divorcio en 2010 en medio de escándalos de infidelidad y maltratos.

Luis Fonsi y Adamari López en el programa "Un nuevo día" de Telemundo. (Foto: Facebook)

"Estamos felices y honrados porque la casa se llena de mucho talento boricua", dijo Adamari para presentar a Fonsi. Tras la aparición del cantante en el set, la ex pareja se abrazó fuertemente para luego dar paso a la entrevista.

Durante la charla, Fonsi habló sobre su participación como coach en la versión española de "La Voz" para luego dar paso a un juego de canto que incluía éxitos del cantante como "Despacito" o "Échame la culpa".

Según medios internacionales, la ex pareja no habría puesto condiciones para este reencuentro que como se ven en las imágenes, se dio de manera muy cordial.

Cabe destacar que hace algunos años, Adamari López reveló públicamente que el divorcio de Fonsi respondió a una serie de hechos entre ellos que fueron apagando la relación.

La ex actriz de telenovelas confesó que el intérprete de "Despacito", le fue infiel en más de una oportunidad y lo acusó de haberla abandonado en medio del proceso de su enfermedad (cáncer de seno).

"Él (Luis Fonsi) fue muy importante en mi vida, estuvo ahí en todo momento. Eso lo agradezco infinitamente. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir", señaló Adamari en una entrevista al programa "Al rojo vivo" en 2013.

"Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo", contó entre lágrimas la ex actriz.