Así fue la desesperada llamada de Eugenio Derbez a emergencias durante uno de sus primeros viajes a Estados Unidos

Todos tienen un mal día, y para los actores famosos no es la excepción. El actor mexicano, Eugenio Derbez relató su difícil experiencia cuando tuvo que llamar de emergencia al 911, porque nadie a su alrededor pudo ayudarle. Apenas y logró gesticular palabra en el teléfono antes de desmayarse, según informó la cadena Telemundo.

Derbez recordó ese día como una de las primeras experiencias viajando a Estados Unidos, actualmente vive ahí junto a su familia. Sin embargo, en ese entonces el actor tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder trabajar en un ambiente donde era prácticamente desconocido, mientras que en México ya disfrutaba de cierta fama que le daba una posición privilegiada.

Durante su estancia en un hotel de Los Ángeles, recuerda que tuvo que enfrentar una dura crisis. En su esfuerzo por destacar, trabajaba de lunes a jueves en México, para tomar el viernes un avión hacia Estados Unidos para trabajar con una pequeña compañía en un par de funciones.

No obstante, un terrible suceso inesperado lo sorprendió luego de la función en la que debutó:

"Me acuerdo que salgo a dar mi primer show, no había comido porque venía yo de México de grabar, no había desayunado y no había comido, y por estar ensayando no me dio tiempo de comer. Salgo, doy mi primera función con un estrés que no te puedes imaginar", dijo el actor en una entrevista reciente.

Relató que fue con sus compañeros a un restaurante de Sushi, en el que decidió no comer, prolongando su ya de por sí largo ayuno. Esto, aunado al estrés, provocaron que su cuerpo no resistiera más.

"Al día siguiente me levanto en la mañana, y en cuanto me levanto de la cama, en un hotel que como aparte no me pagaban el hotel, le dije a mi asistente, 'El que sea, el que esté más cerca del teatro'… era un hotel de paso. Me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar, entonces resulta que tenía yo una hemorragia interna de gastritis, no sé qué tanto me dio, y a la hora que siento que me voy a desmayar alcanzo a levantar el teléfono, hablo por el celular con alguien, le digo, 'Oye, me estoy sintiendo muy mal, estoy en el hotel tal', y por el otro lado hablo con la de la recepción y le digo, '¿Tienen un doctor?", contó Derbez.

Cuando preguntó a recepción si había médico, le respondieron no había ninguno, y que tenía que llamar al 911. "Cuando sentí que ya me iba a desmayar dije, 'Lo siento, 911', cuelgo y me desmayo. Y entonces lo siguiente que recuerdo es que estaba yo tirado en la cama y alcanzo a ver cómo estaba la puerta de mi cuarto abierta, los paramédicos aquí encima de mí, el pasillo y la gente asomada en sus cuartos, me suben a la ambulancia y me llevan al hospital", explicó.

Contó además que muchos creyeron que era un vagabundo, debido a que nadie lo reconocía. Minutos después sufrió otro desmayo, por lo que fue ingresado a un área en la que le aplicarían un electroshock debida que creyeron que había sido un paro cardiaco.

"Tres horas después, ya estaba yo en la calle con una cuenta como de $20,000 dólares y sin haberme hecho absolutamente nada", dijo, recordando de manera simpática que en ese momento tuvo que pagar una “enorme suma” por su debut en Estados Unidos.