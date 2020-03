Así fue la presentación de Jinjer en El Salvador

Para comenzar la velada, como artista nacional invitado, Fernando Yazbek deleitó al público con su show "Shred", donde pudimos apreciar sus diferentes técnicas del manejo de la guitarra. Una actuación muy interesante para todos aquellos amantes de la velocidad y ejecuciones precisas de "sweep picking", "triadas", "arpegios" entre otros.

Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando las luces se apagaron y pudimos escuchar los primeros acordes de la canción "Teacher, teacher!", los fans enloquecieron cuando vieron entrar en escena a Tatiana Shmaylyuk y su enorme presencia en el escenario, saludando a todos los fans de un lado a otro.

Fueron pocos los momentos en los que hubo pausas entre canciones, no habían pasado ni 30 minutos, cuando ya habían ejecutado varios de sus hits como: "Sit Stay Roll Over", "I Speak Astronomy", "Under The Dome", entre otros, así como dando muestras de sus canciones más recientes del EP "Micro", "Perennial".

La banda comandada por el bajista, Eugene Abdiukhanov, demostró una gran calidad de ejecución en cada una de las canciones, de hecho, se puede decir que eran pocas las diferencias entre escuchar un disco que la versión en vivo. Eugene es líder de la agrupación, tanto fuera como dentro del escenario, su manejo del instrumento fue muy notorio, una gran versatilidad de las técnicas marcó el ritmo de cada una de las canciones.

Las participaciones destacadas del guitarrista Roman Ibramkhalilov, que con muchos riffs ácidos y distorsiones muy características de la banda y la ejecución exacta de la batería de Vlad Ulasevich, no quedaron desapercibidas para todo aquel fanático de la banda que conoce cada cambio de métrica y armonía de cada una de las canciones.

Calidad. Cada uno de los integrantes de la banda ucraniana demostraron una técnica muy depurada con cada instrumento.

Por ser una banda joven y pionera de su género, algo que es parte característica aparte de su sonido, son los instrumentos que utilizan. Muchos habrán notado la belleza del bajo "multiescala" de cinco cuerdas "Headless" de Eugene y la guitarra "multiescala" de 6 cuerdas de Roman, con una combinación de colores que solo los instrumentos de la actualidad poseen.

Para terminar su presentación y como "encore", no faltaba más que escuchar quizá la canción más conocida de los ucranianos, "Pisces", poniendo al público por última vez al borde del éxtasis, coreando segundo a segundo cada parte de la canción, mientras los integrantes animaban al público a seguir el ritmo.

Las micro crónicas del toque…

El gran carisma de Tatiana, como es bien conocido, pasó toda la noche interactuando con los fans, en el mini receso de una canción, el público le lanzo un inflable de una guitarra y ella no perdió tiempo para hacer las mímicas como si estuviera tocando a la par de Roman, luego comenzó un juego en que ella regresaba el inflable a los asistentes y viceversa.

Otro de los momentos memorables de la noche fue escuchar hablando en español a la extrovertida cantante, aunque pidiendo disculpas por su poco conocimiento sobre el idioma, dio las gracias por asistir al evento.

Algo que ya se sabía con anticipación es que se tendría la oportunidad de un "meet and greet" con algunos afortunados asistentes, pero para sorpresa de muchos, la banda al retirarse del lugar del evento concedieron unos minutos para tomarse fotos con los asistentes remanentes.