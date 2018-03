Así ha cambiado Lady Gaga a través de los años (+FOTOS)

Lee también

Stefani Germanotta, conocida como Lady Gaga, es una de las grandes artistas de la actualidad. Con más de 12 años de carrera profesional, ella se ha vuelto en todo un referente de la música. Hoy cumple 31 años. Así ha cambiado a lo largo del tiempo.Tras dejar la universidad, fundo Stefani Germanotta Band (también conocida como SGBand). Tocaban en bares y hasta lanzaron un EP llamado "Red and blue" (2006).Para 2008, ya con un look diferente al de sus primeros años, Gaga lanza su disco debut "The fame". Alcanza el éxito muy rápido.Para los años siguientes, Gaga se ha convertido en todo un referente de la industria musical. Consolidada en la cima, también se ha vuelto en el centro de atención por sus vestuarios y disfraces.Pero Gaga también ha buscado demostrar su lado más elegante. En los últimos años decidió dejar de lado su extravagancia para demostrar que tiene una voz talentosa.La artista también ha probado suerte en el cine y la televisión. De esta manera muestra otras facetas. Aunque ganó un Globo de Oro en 2016 por su participación en "American Horror Story", su enfoque ha sido la música.