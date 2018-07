Así luce Pau Donés, de Jarabe de Palo, antes de su última quimio [+FOTO]

Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve sometiéndose a una quimioterapia con mucho entusiasmo.

Donés, que libra su batalla contra el cáncer con mucha energía y positivismo, compartió la foto mientras le realizan el proceso de la quimioterapia vestido con un traje de baño y acompañó la imagen con una divertida descripción: “Me llama Joan, del hospi, y me dice que la quimio ya está apunto. Pues del mar directo a la sala de onco…Qué pasa! En la isla las cosas van así” acompañado de emojis de caritas sonrientes y el hashtag #Jarabecontraelcáncer. ]

En la foto se le ve sentado con una calzoneta de baño, con detalles de palmeras.

Donés, desde que fue diagnosticado con cáncer, ha mantenido al tanto a sus seguidores de su estado y su proceso. De hecho, asegura que lo hace porque sabe que padecerlo genera mucho dolor entre quien la padece y el entorno de quien la padece.

"Quise darle una normalidad, somos muchos los enfermos de cáncer. De hecho después de la depresión es la enfermedad más padecida", expresó a la revista People y recalcó que: "cáncer no es igual a muerte, puede serlo, pero no tiene porque ser muerte. A mí no me ha cambiado la vida, ni me ha enseñado nada, porque es una enfermedad con la que hay que convivir. Solo le dedico 5 minutos al día y me olvido de ella. No pienso en lo jodido que estoy sino en lo bien que estoy para hacer cosas".

Eso sí, recalcó que: "Tengo mucha vida por delante, aunque no sé cuanta. La vida para mí es el presente, perdía vida pensando en el futuro ahora no. Vivo pensando en el presente", expresó.