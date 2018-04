Así luce actualmente el primer amor de Luis Miguel (+FOTOS)

"Luis Miguel: La serie", en su primer capítulo revelo pasajes sentimentales del famoso artista mexicano, como su primer amor, cuando tenía 17 años de edad.

La ficción que emite Netflix dio a conocer que 'El Sol de México' conoció a Mariana Yazbek, seis años mayor que él, durante la grabación del video de la canción "Cuando calienta el sol", en Acapulco, en 1987. Fue una relación fugaz, pero intensa.

Según la serie, el romance prosperó al punto que ambos se fueron a vivir juntos a una casa en Tecamachalco, en México.

Pero en la relación no todo fue felicidad. Los problemas comenzaron a aparecer con rumores que vinculaban a 'El Sol de México' con otras celebridades.

Mariana Yazbek declaró en una entrevista televisiva que la relación que mantuvo con Luis Miguel fue corto, pero "divertido".

"Lo tengo como una parte de mi vida muy divertida. Una vez fuimos al cine, hacíamos lo normal, lo que hace cualquier gente", comentó Mariana.

Lo más difícil para ella no era ser la novia de una estrella, sino el acoso que sufrió por parte de los medios de comunicación. "Lo sufría, no entendía qué pasaba, tenía una ingenuidad, nunca viví eso, no sabía cómo manejarlo", remarcó.

Así luce Mariana Yazbek.

Así luce Mariana Yazbek.