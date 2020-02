Así lucen los actores de Vikingos en la vida real

Vikingos es una serie de televisión transmitida primero por History Chanel y luego por Fox Series premium. Abarca el drama histórico de los relatos de Ragnar Lodbrok, un rey nórdico que pertenecía a la línea real de la casa de los Ynglings.

Se transformó en un fenómeno televisivo por el manejo de la épica y el drama, así como por los actores y los cambios que tienen durante el rodaje. Conozca aquí como son realmente en la vida real, fuera de las grabaciones.



Alexander Ludwig

Es un actor, cantante y modelo canadiense que interpretó a Björn Ironside, rey vikingo de Suecia. Ha participado en películas como: Los juegos del hambre, Son como niños 2, La montaña embrujada y El único superviviente. En televisión también ha participado en Swerve y en videos musicales como Gentle on My Mind, de The Band Perry.

Aunque su madre, Sharlene Martin, fue actriz, el joven tuvo que suplicarle a ella y a su papá que le permitieran ser actor, ya que ellos decían que los intérpretes jóvenes se dejaban deslumbrar y atrapar por una vida falsa.

Katheryn Winnick

Le da vida a Lagertha, una guerrera que se dio a conocer por su valentía y dotes de lucha. La actriz es canadiense y también es directora, y ha participado en películas como: Biohazardous, Smoking Herb, Fables y Daddy's Little Girl".

Tiene ascendencia ucraniana y habla con fluidez varios idiomas (ucraniano, ruso, francés, italiano e inglés). Entre sus gustos se encuentra practicar taekwondo, disciplina en la cual logró obtener un cinturón negro a los 13 años.

Gracias a sus conocimientos en artes marciales ha podido entrenar a actores y actrices, lo que le permitió luego a ser parte de ese medio.



Alyssa Sutherland

Es una modelo y actriz australiana que interpreta a . Alyssa i inició su carrera de modelaje cuando ganó un certamen de la revista Girlfriend, en 1997, por lo que obtuvo más adelante un millonario contrato con la revista Vogue.

Después empezó su carrera frente a las cámaras con películas como: The Devil Wears Prada, Day on Fire y Don't look Up y ha estado en series de televisión como New Amsterdam y "The Mist".

Travis Fimmel

Es un actor y modelo australiano que interpretó a Ragnar Lodbrok. Se dio a conocer en la industria del entretenimiento cuando fue modelo de una campaña de ropa interior para Calvin Klein", en el 2002, y luego su apariencia llamó la atención para Vikingos. Ha protagonizado películas como: Conquistando las olas, Juegos perversos, Pure Country 2: El Don y El experimento.

Josefin Asplund

Interpreta a Astrid, amante de la reina Lagertha y una de sus doncellas escuderas que junto con tienen una relación bastante apasionada.

Es una actriz sueca y es reconocida por interpretar a Pernilla Blomkvist en la versión sueca de " The Girl With The Dragon Tattoo". Ha aparecido en películas como: Call Girl, Piska en matta' y The Circle.

Maude Hirst

Interpreta a Helga, una mujer fuerte e independiente que ha tenido que lidiar con enormes traumas en su vida, como casi morir. La actriz británica es la hija mayor del escritor y productor Michael Hirst. Ella también ha aparecido en The Tudors y en Cash and Curry .

Gaia Weiss

Es una actriz y modelo francesa que interpreta a Thorunn, una esclava de la princesa Aslaug. Se le recuerda por películas como: Overdrive, Les Profs 2, The Legend of Hercules, Mary Queen of Scots.

Alex Hogh Andersen

Interpretó a Ivar, el deshuesado:, un caudillo escandinavo durante la era vikinga. Andersen descubrió su gusto por la actuación mientras estudiaba teatro en el colegio: aprendió los conocimientos básicos de esta disciplina y más adelante los perfeccionó en la carrera de cine y medios en la Universidad de Copenhague. Ha participado en películas como: Outsider, Tvillingerne and Julemanden, Hedensted Alto.

Jennie Jacques



Es "Judith", la hija del rey Aelle de Northumbria y la esposa del príncipe Aethelwulf de Wessex.

Trabajó en otros proyectos cinematográficos como Shank, Cherry Tree Lane, Demons Never Die, Truth or Dare.

John Kavanagh

Se conviritió en el "El oráculo", que es como una llave maestra, capaz de abrir las puertas más inaccesibles o clausuradas. Inició su carrera actoral en la comedia Paddy y ha participado en películas como: The McKenzie Break, The Ballroom of Romance, The informant y The Tiger's Tail.

Gorge Blagden



Interpreta a "Athelstan", un rey de Inglaterra. Blagden ha participado en películas como : Blood Moon, Holding on for a Good Time, The Tap Tap Lady y After the Dark.

Clive Standen

Interpretó a "Rollo", un caudillo vikingo noruego que está considerado como el primer duque de Normandía.

Se le recuerda por Everest, Hammer of the Gods, Moscow y Namastey London.