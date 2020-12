Así presumió Elliot Page su nuevo look como no binario y transgénero

"Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido el mayor regalo", escribió Page en una publicación el pasado domingo. "Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro. Si pueden, apoyen a @transanta y @translifeline. Nos vemos en 2021, Xoxo Elliot", finalizó Page en su cuenta de Instagram y posteó una fotografía que refleja su nueva etapa dada a conocer a principios de diciembre, donde dijo al mundo que es binario y transgénero.

Ante esta publicación, Jennifer Garner, quien también participó en "Juno", donde Elliot consiguió mucha popularidad, comentó: "Gran, gran amor para ti, Elliot".

También su esposa Emma Portner, expresó su alegría: "Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo", comentó en Instagram.

Después de la noticia sobre la inclinación de Elliot como no binario y transgénero el actor recibió muchos comentarios de apoyo y también de admiración de parte de muchas personas por darlo a conocer al mundo. Una acción que el mismo Elliot confirma haber realizado gracias al soporte que encontró en la comunidad trans.

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida... siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi ser auténtico. Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans"