Así quedó Chiquis Rivera después de nueva cirugía

La cantante y empresaria estadounidense Janney Marín Rivera, conocida solamente como Chiquis Rivera, presumió en redes sociales el antes y después de una nueva cirugía estética que se realizó.



En su cuenta de Instagram, la intérprete de “Paloma blanca” subió dos fotografías en las que muestra el antes del proceso médico y el después con resultados que ella había estado esperando desde hace mucho tiempo atrás.

Imagen captura de pantalla de la historia de Chiquis.



Se trata de implantes de senos, algo que a principios de mayo la misma artista había hecho de conocimiento público tras una controversia sobre su trabajado cuerpo en donde muchos señalaban que todo era el resultado de una liposucción tras visitar al cirujano Víctor Gutiérrez.



"No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida", dijo en ese momento Chiquis.



Ahora, sus palabras se vuelven una realidad y se le ve completamente feliz luego de pasar por el quirófano. Sin embargo, tendrá que guardar reposo para sanar completamente y esperar para volver con sus rutinas de ejercicio.