Así responde Ale Ochoa a las críticas que hacen sobre su perrito Stitch en la TV

Stitch es un bulldog francés que tiene 3 años de edad. Recientemente, fue incorporado al staff de canal 12 como parte de la revista matutina “Hola El Salvador”. Su presencia frente a cámaras es solamente los días lunes, miércoles y viernes. Una apuesta innovadora en los programas nacionales, pero a su vez también recibió sus críticas negativas. Al respecto Ale Ochoa, dueña o como ella más bien dice “mamá de Stitch” nos compartió:

“Está comprobado científicamente que tener un perro en tu trabajo te reduce el estrés de gran forma. No lo hemos visto solo nosotros como presentadores también lo viven los cámara. Cuando no está el perro todo es más aburrido”, dijo.

Asegura que de esta forma “Hola El Salvador” se convierte en un programa "pet friendly" porque las mascotas son parte de la familia. “Consideramos que es una muy buena idea tener un perro, no es el primer programa que tiene un perro. En El Salvador creo que sí, pero en muchos países en los programas matutinos hay perros porque se supone es una familia. Hola El Salvador es una familia y en las familias hay mascotas. Stitch es un perro educado que se lleva bien con otros animales, con los niños y no causa problemas”, explicó.

En camerino antes de @holaelsalvador_12 Una publicación compartida de Stitch (@stitchenhola) el 2 Abr, 2018 a las 10:35 PDT

En poco tiempo Stitch se ha convertido en todo un personaje y tiene su propia cuenta de Instagram. Ale, afirma que él es muy sociable y que le gusta estar en el set de grabación.

“Respecto al estrés del perro, fíjate que no. A él le encanta salir y como no lo llevamos todos los días... Él cuando vé que salgo de casa y no lo llevo se pone a llorar porque se queda. Le encanta el canal, le encanta salir a pasear e ir a todos lados. Para él no es un trabajo, para él es una diversión porque no se queda solo. Toda la gente me pregunta por él, en su mayoría la gente lo quiere conocer. (Lejos de los comentarios) Hemos visto una respuesta positiva con Stitch” explicó mientras hablaba sobre otras curiosidades de su mascota que te compartiremos muy pronto.

���� Una publicación compartida de Stitch (@stitchenhola) el 6 Abr, 2018 a las 12:38 PDT