Así se quejaron las latinas de Miss Universo por los resultados

“Miss Universo ya no es lo mismo”. Ese ha sido el pensamiento común de toda la crítica del mundo del espectáculo, luego de que la ceremonia 65 del concurso dejara muchas sorpresas. Una de ellas fue la presencia de Miss Canadá, Siera Bearchell, en el grupo de las finalistas, sobre todo, cuando Bearchell es considerada una “modelo de talla de grande”.Por si fuera poco, la inclusión de Miss Canadá significó la no inclusión de varias favoritas a la corona, muchas de ellas latinas, como Miss Venezuela, Miss Argentina o Miss Nicaragua. Sin embargo, estas mismas favoritas que cayeron en las primeras rondas han expresado ya su descontento y han decidió hacerlo a través de la red social Instagram.El video fue publicado por Miss Argentina, Estefania Bernal, quien manda un saludo a sus seguidores en compañía de de Kristal Silva (Miss México), Keity Drennan (Miss Panamá), Connie Jiménez (Miss Ecuador), Virginia Argueta (Miss Guatemala) y Mariam Habach (Miss Venezuela), mientras degustan los bocadillos preparados tras bastidores para las participantes.Sin embargo, fue Miss Venezuela, criticada por su mala actitud días previos a la competencia y apodada “Lord Voldemort” por ese mismo motivo, la que lanzó la crítica al decir: “Acá estamos, comiendo para engordar y ver quién gana ahora”, mientras sus compañeras aplauden y vociferan a favor de dicho comentario.El video fue retomado por la página de E! News y varios usuarios han comentado que esto fue una "indirecta" por la elección de Canadá, o también, hacia Miss Colombia, Andrea Tovar, quien fue señalada por supuestamente haber aumentado unos kilitos durante la competencia. Por su parte, la mexicana se acercó a la cámara para mostrar una golosina y decir "por fin soy libre, soy libre".No obstante, para esta y otras revistas especializadas en espectáculos, el criterio de Miss Universo parece cambiar y dar un giro total, luego de que el concurso dejara de estar en manos del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dándole un énfasis a la preparación académica y al razonamiento lógico y no dejar la decisión únicamente a la apariencia física.