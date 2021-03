Así se ve Ana Bárbara en mini bikini a sus 50 años

Aunque el paso del tiempo es algo que no podemos controlar, depende de nosotras tener buenos hábitos para poder envejecer con gracia y seguir dando la mejor versión de nosotras mismas siempre.

Muchas veces nos hemos puesto a pensar sobre cómo nos veremos a cierta edad y aunque no tenemos un túnel o una máquina para viajar en el tiempo, los cuidados que tengamos en nuestro presente son la pauta para lograr un look increíble a los 50 años y más.

Si piensas que te mentimos, es urgente que des una vuelta por el perfil de Instagram de Ana Bárbara y veas con tus propios ojos su post más reciente, pues la cantante tiene la mejor foto para dejar de hacernos ideas negativas sobre cumplir años.

Foto de Instagram de Ana Bárbara.

Ana Bárbara no solo es la reina grupera, ya que también está por coronarse como una auténtica reina del bikini, todo gracias a las espectaculares imágenes que continuamente comparte en redes sociales presumiendo su figura de infarto, con los mejores trajes de baño de su armario.

Recientemente, la intérprete de “Bandido”, nos mostró que su aliado perfecto para combatir el calor es un diminuto bikini negro que marca su figura. Además, Ana Bárbara agregó a su look de playa un sombrero de ala ancha que necesitamos en nuestro clóset con urgencia.

Foto de Instagram de Ana Bárbara.

No es la primera vez que vemos esta faceta sexy de Ana Bárbara, pues la cantante nos inspira con sus mejores looks de playa para no dejar el estilo en casa durante esta primavera. Así como robó suspiros con esta foto en mini bikini negro, Ana Bárbara nos dio regaló la mejor cátedra para llevar un caftan al segúndo nivel durante estos días donde el calor tiene que ser nuestro mejor amigo.

Foto de Instagram de Ana Bárbara.

Parece que para Ana Bárbara no ha pasado el tiempo, y nos sorprende en Instagram dándolo todo en el gym, pues además de impactar con su figura de infarto, a sus 50 años la cantante es la mejor amiga de las mancuernas y nos inspira a no dejar nuestras rutinas de ejercicio.

Foto de Instagram de Ana Bárbara.

Los bikinis van a ser una de las prendas más vistas de esta temporada, y aunque nosotras sabemos que la explosión de color es inevitable durante estos días de sol, los bikinis negros también son prendas que sirven no solo en la primavera, sino que son una gran inversión para otras temporadas donde puedes ir a la playa y evitar gastar de más para verte on fire.