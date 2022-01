Así, sin querer queriendo, estos famosos y famosas presumen su riqueza

La fama sí tiene sus cosas negativas, pero sin duda, las mieles son muy, muy disfrutables, sobre todo las económicas, pues hay famosos y famosas que han conseguido tener una vida llena de lujos, de placeres y de viajes gracias a su trabajo, exposición, etc. por ejemplo, el éxito que ha tenido Eduin Caz lo ha vuelto una persona capaz de darse lujos a él, a su esposa, hijos y a su familia, mismos que presume en sus redes sociales, sin embargo, no es el único artista que así, casual, presume lo mucho que disfruta de sus ganancias, y cómo no, si para eso trabaja.

MALUMA Y SU AVIÓN

En 2019 Maluma se volvió tendencia por compartir imágenes de él llorando por uno de sus logros: tener un avión privado cuyo costo rondaría los 26 millones de dólares. El video publicado en su cuenta de Instagram tiene aspectos de él observando su avión, conmovido hasta el llanto, acompañado de sus seres queridos.

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos!!! BIENVENIDOS A “ROYALTY AIR” con este tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS ¡SÍ SE HACEN REALIDAD!”, escribió en esa red social.

LA CASITA ESTILO JAPONÉS DE J BALVIN

Uno de los lujos que J Balvin se dio el gusto de presumir a la revista Architectural Digest es su hermosa propiedad al estilo japonés, un espacio que de acuerdo a sus propias palabras, está concebido para descansar, pero con toda esa vibra que a él le fascina: la japonesa, minimalista. El clóset es lo único que está lleno, de tenis, de ropa, pero de allí en fuera la casa desborda elegancia, espacios abiertos, luminosos, rodeados de una vegetación maravillosa.

ÁNGELA AGUILAR

La joven de 18 años nació, sin duda, en cuna de oro, y es que viene de una familia llena de artistas, sus abuelos son ni más ni menos que Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Su padre es Pepe Aguilar y ahora, ella está brillando con luz propia gracias a su talento vocal y a su carisma.

Aunque no es de presumir, cuando acudió a los Premios de la Radio en 2021, deslumbró por sus carísimos detalles, como los zapatos de más de 30 mil pesos Versace que usó en la noche, en color amarillo.

KAROL G

Karol G es otra famosa cantante que está cosechando éxitos en su carrera y por ello, no duda en darse los lujos que quiere, como el Ferrari 812 GTS, valuado en 339 mil euros. Viajes, escenarios lujosos y fotografías de ensueño integran sus redes sociales.

Floyd Mayweather

Este es otro personaje pero del mundo del deporte que no tiene reparos a la hora de presumir su riqueza, lo muestra en su ropa, los lugares que visita, los autos que maneja. Apenas en diciembre compartió una fotografía en la que se ve su reloj valuado en 18 millones de dólares.

“Llegué a la cima sin importarme un carajo, así que ¿por qué debería empezar ahora? 18 millones de dólares por el reloj”.

CANELO ÁLVAREZ

Si de deportistas estamos hablando, el Canelo Álvarez es un vivo ejemplo de que cuando hay, hay, como cuando se casó en mayo del 2021 con Fernanda Gómez, en una boda que habría costado 17 millones de pesos, y ni qué decir de los lujosos autos que el boxeador presume y sin ir más lejos, ¡sus pijamas! como una Dolce & Gabbana animal print azul que está valuada ¡en 56 mil pesos!

Julio César Chávez Jr.

Sí, parece que los deportistas, especialmente boxeadores, aman presumir sus logros, y es que definitivamente el costo que pagan es muy alto, muchas veces les cuesta la vida, rehabilitación, etc. Pero también les representa ganancias millonarias. Julio César Chávez Jr. es hijo de una gran leyenda del boxeo, Julio César Chávez, y su fortuna, de acuerdo al sitio Celebrity Net Worth, tendría una fortuna valuada en ¡80 millones de pesos!

Inés Gómez Mont

Actualmente ella y su esposo se encuentran enfrentando problemas legales por recursos de procedencia ilícita, pero desde siempre ha dejado ver la lujosa vida que tiene, desde su lugar de residencia hasta la pulseras que usa. En unas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Inés se dejó ver con dos pulseritas, que juntas, valen nada más y nada menos que ¡un millón de pesos! pues es lo que cuestan estos brazaletes de la marca Van Cleef & Arpels.

En otras publicaciones, Gómez Mont presumió un bolso de la marca Hermés, que es uno de los más caros del mundo, valuado en 4.4 millones de pesos. Un Bolso Birkin que tienen muy pocas celebridades en el mundo, entre ellas Kim Kardashian, Jennifer López.