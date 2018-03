Así vive Johnny Depp entre deudas y demandas por sus “excéntricos” gastos

Lee también

Tal parece que las excentricidades de Johnny Depp han comenzado a pasarle factura. Según información de varios medios internacionales, como el periódico español “El País”, el actor recibió estos días una demanda por parte de The Management Group (TMG), un despacho de abogados que ha administrado las cuentas y finanzas de la estrella de Piratas del Caribe.Durante las últimas dos décadas, el actor, de 53 años, ha gastado alrededor de 1,8 millones de euros al mes, lo que ha acabado con su economía personal y lo deja al borde de la ruina financiera.Según TMG, Depp ha adquirido un yate por $17.85 millones, 45 coches de lujo y un gasto mensual de casi $688,000 entre vinos, aviones privados y una plantilla de personal de limpieza y demás funciones de 40 personas. Además, TMG aseguró que el actor, adquirió 14 casas a su nombre, incluyendo un castillo estilo francés de 45 hectáreas y un grupo de islas en las Bahamas, así como una granja de caballos en Kentucky.El despacho TMG, de Beverly Hills, afirma también que Depp ha acumulado más de 200 obras de Warhol, Klimt y otros maestros, 70 guitarras de colección y una colección de recuerdos de Hollywood tan extensa que se almacena en 12 lugares.Hace un año, Depp demandó a TMG por un supuesto mal manejo de sus finanzas y por pedir préstamo sin su aprobación, así como también por esconder sus deudas reales. Depp les reclamó casi $24.73 millones. Sin embargo, en esa ocasión, TMG aseguró en un comunicado oficial que “durante más de 17 años, The Management Group ha hecho todo lo posible para proteger al actor de sí mismo…De hecho, cuando el banco exigió a Depp el reembolso de un préstamo multimillonario y el actor no podía pagarlo, la compañía le prestó dinero para evitar una humillante crisis financiera".Hasta el momento, la demanda de TMG se efectuará para que el actor pague sus deudas con la firma de abogados y salde su cuenta personal por sus servicios. Sin embargo, las deudas de Depp con TMG son una mínima parte del total de gastos y desbalances financieros de los que padece. TMG cerró su comunicado asegurando que, de no recibir respuesta en los próximos días, procederá a iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria en las propiedades del actor.