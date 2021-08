Así vivo mi vida "sin-cuenta": dice Thalia en su cumpleaños 50

La cantante, actriz y empresaria mexicana, Thalia cumple años hoy y lo ha celebrado compartiendo en sus redes sociales unas coloridas fotos en traje de baño, en las que no dan cuenta que ya tiene 50 años.

"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman", dijo la cantante de Amor a la mexicana.

La también actriz se mostró muy agradecida con Dios y sus padres por los recuerdos de sus cumpleaños durante sun infancia.

"Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)", escribió.

Por su puesto en su mensaje no olvidó a sus miles de seguidores que la han llevado al éxito indiscutible a lo largo de su carrera.

"Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!", agregó.

Thalia inició su carrera a inicios de los años 80´s como vocalista de un grupo musical infantil llamado Din-Din y luego en 1986 se integró en la famosa banda juvenil Timbiriche, la que la llevó a la fama y el reconocimiento a nivel internacional.

Luego de convertirse en solista, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos convirtiendola en una de las artistas latinas con mayores ventas. Entre sus canciones con más éxito se encuentran "Piel morena" "Amor a la mexicana", "Arrasando", "¿A quien le importa", "Equivocada", "No me acuerdo", entre mucho otros.

También su faceta como actriz la llevó a ser conocida mundialmente, ya que ha sido vista por más de mil millones de personas en 180 países en la telenovelas "María la del barrio" "Marimar" y "María Mercedes".

Por esto y más Thalía es considera como un ícono popular en varias regiones del mundo.