¿Asistirá Harry al funeral de su abuelo?

La muerte del duque de Edimburgo, esposo de la Reina Isabel II por más de 73 años fue anunciada hoy por la familia real británica. El abuelo de Harry y William mantuvo siempre una relación muy cercana con sus nietos y a pesar de las diferencias entre Harry y la realeza, todos se preguntan si estará presente en el funeral de su abuelo.

Los funerales de la realeza son planeados con anticipación. La muerte de Felipe pone en marcha la Operación "Forth Bridge", que estipula con precisión cuáles serán los pasos que se seguirán para despedirle. Una de las peticiones que solicitó Felipe sobre su funeral, incluía que su cuerpo no fuera no velado en público, sino que yacerá en Windsor hasta su funeral privado en la capilla de San Jorge.

Aunque varias fuentes cercanas a la Familia Real dan por hecho que Harry viajará para despedir a su abuelo, sin embargo, su esposa Meghan Markle quien está encinta y en espera de convertirse en madre por segunda ocasión, situación que condiciona sus viajes en avión, no se sabe con exactitud si se presentará al funeral.

Fue en 2020 cuando Harry y Megan anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica y volverse independientes económicamente. Entre el príncipe Felipe y su nieto existía una relación muy cercana. Luego de la muerte de la princesa Diana en 1997, cuando Harry tenía apenas 13 años.

El funeral que se celebrará en la capilla de San Jorge de Windsor, de manera más privada que si fuera de Estado, muy posiblemente el próximo sábado y será probablemente retransmitido por la BBC. Además, se ha informado de que podría tener algún tipo de participación militar como una forma de honrar el servicio del Duque a las Fuerzas Armadas.