“Atrapados: una historia verdadera”

Mientras los marineros tratan de sobrevivir, sus familias luchan desesperadamente contra los obstáculos políticos y las ínfimas probabilidades de salvarles.

La película narra dicha tragedia y la negligencia gubernamental que le siguió. Para ello, el director danés Thomas Vinterberg se basó en el libro “A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy”, del multi-premiado periodista de televisión Robert Moore, que repasa los hechos y enaltece el heroísmo de los 118 hombres que fallecieron bajo las aguas del mar de Barents. Hay que destacar que Vladimir Putin llevaba solo tres meses como presidente ruso cuando este hecho tuvo lugar.

Aunque se había pensado que apareciera como personaje secundario, su figura se eliminó del guion final. Matthias Schoenaerts (“De óxido y hueso”), Léa Seydoux (“Spectre”) y Colin Firth (“El topo”) interpretan a los protagonistas de la cinta, que fue la última para Michael Nyqvist (“John Wick”), quien falleció un mes antes de que finalizara el rodaje.

El Filme tratará la historia de Mikhail, un humilde marinero que sobrevive junto a su familia en el desolador panorama postsoviético.